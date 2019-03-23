تفاقم العجز الأميركي لـ 544 مليار دولار في 5 أشهر

أظهرت بيانات من وزارة #الخزانة_الأميركية أن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 234 مليار دولار في فبراير/شباط.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 227 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في فبراير/شباط بلغ 401 مليار دولار، مرتفعا 8 في المئة عن الشهر نفسه في 2018، بينما بلغت الإيرادات 167 مليار دولار بزيادة قدرها 7 في المئة.

وبلغ إجمالي #العجز في الأشهر الخمسة المنقضية من السنة المالية 544 مليار دولار مقارنة مع 391 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر/تشرين الأول.