إيطاليا أول دولة غربية تنضم إلى مشروع الحزام والطريق

وقعت الحكومتان الصينية والإيطالية مذكرة تفاهم "غير ملزمة" لتأكيد انضمام روما إلى مشروع "طرق الحرير الجديدة" الصيني، لتكون إيطاليا أول بلد في مجموعة السبع ينضم إلى مشروع البنى التحتية البحرية والبرية المعروف بالحزام والطريق والذي كانت بكين قد أطلقته عام 2013.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن #إيطاليا وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما، وأضاف أن قيمة العقود قد ترتفع إلى 20 مليارا.

يذكر أن صادرات إيطاليا إلى الصين لم تتجاوز 15 مليار دولار في 2018، في حين تصدر #ألمانيا 7 أضعاف ذلك.