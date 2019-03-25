صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم" الأكبر بالمنطقة

قالت وكالة #بلومبيرغ إن صفقة استحواذ #أوبر على #كريم التي دارت حولها الأقاويل لمدة طويلة، ستعلن عنها أوبر خلال الأسبوع الجاري. وهي الصفقة التي قد تصبح الأكبر في المنطقة.

ويبدو أن Uber أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم، قررت أخيراً المضي قدماً بالاستحواذ على منافستها الأكبر في الشرق الأوسط "كريم" بعد أشهر من التسريبات والنفي، وستكون الصفقة الأكبر في المنطقة لشركات التكنولوجيا الناشئة، بقيمة 3.1 مليار دولار.

وستكون الفائدة متبادلة للشركتين، فأوبر التي مازالت تتكبد خسائر سنوية بالمليارات، تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب في بورصة #نيويورك الشهر المقبل، وهو الطرح الذي من المتوقع أن يقيم "أوبر" بنحو 120 مليار دولار.

وبهذه الصفقة، فإن أوبر تستحوذ على منافسها الأكبر في المنطقة، حيث تعمل "كريم" في 15 دولة، وأكثر من 100 مدينة، العديد منها لا تعمل بها أوبر. أما كريم فقد تم تقييمها بأكثر من ملياري دولار، بعد جولتها التمويلية الأخيرة العام الماضي.

وستكون صفقة الاستحواذ على كريم هي الأكبر بلا منازع في سوق صفقات الاستحواذ على الشركات الناشئة في الإمارات والمنطقة، تليها بفارق كبير صفقة استحواذ #أمازون على سوق.كوم في 2017 والتي بلغت قيمتها 580 مليون دولار، ثم تليها صفقة الاستحواذ على "نمشي" للتجارة الإلكترونية التي استحوذت عليها شركة إعمار مولز خلال عامي 2017 و2018 بقيمة إجمالية 281 مليون دولار.

وهناك موقع "دوبيزل" الذي تأسس أيضا في الإمارات، استحوذت على حصة 49% المتبقية فيها Naspers من جنوب إفريقيا، بـ 190 مليون دولار، ثم "طلبات" الكويتية التي استحوذت عليها Rocket Internet الألمانية في 2015 بقيمة 170 مليون دولار، وأيضاً "مكتوب" الكويتية التي اشترتها في 2009 Yahoo بقيمة 164 مليون دولار. وستصبح صفقة "كريم" الأولى التي تتخطى حاجز المليار دولار.