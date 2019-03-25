ماي: تغيير اتفاق "بريكست" ليس مطروحاً

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي إن الدعم غير كاف لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مؤكدة أن تغيير اتفاق الانسحاب من الاتحاد "ليس مطروحا".

وأضافت ماي في كلمة لها أمام جلسة في البرلمان البريطاني حول خطتها للخروج، أن "عددا من الأعضاء سيقترحون بعض التغييرات على خطة الخرود لكن العملية، ستؤجل إلى 30 يونيو، وفي حال عدم التعديل يفترض أن تجري الخطوة قبل ذلك".

وعبرت عن إدراكها من واقع منصبها لخطورة "الضرر من مغادرة #بريطانيا دون ترتيب وسيكون ذا أثر سلبي ونحن بحاجة إلى وقت من أجل التحضيرات".

وأشارت إلى أن المجلس يؤكد موقفه الواضح بأنه "لن يكون هناك فتح لاتفاقية الانسحاب كما أن تغيير الاتفاق ليس مطروحا".

وحذرت من أنه "إن لم يتفق المجلس على الانسحاب في هذا الأسبوع سيكون التمديد حتى مساء 21 أبريل، وفي حال إن كان هناك تمديد إضافي سنصل إلى الانتخابات الأوروبية وهنا سيكون القرار سياسيا".

وقالت : "لقد وضعنا أداة دستورية، وكان الجدل عليها، ووصلنا للنتائج المعروفة، والمغادرة المبكرة ستكون ذات تبعات لكن ليست ذات أثر على تاريخ المغادرة نفسه".