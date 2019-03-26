أسعار النفط تعود للصعود مع خفض الإمدادات

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء متجهة صوب 68 دولارا للبرميل، إذ طغت تخفيضات #الإمداد التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتوقعات تراجع #المخزونات_الأميركية على المخاوف حيال ضعف الطلب بفعل تباطؤ اقتصادي.

وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت حوالي 23 بالمئة في 2019 مدعوما بتخفيضات الإمدادات التي تقودها #أوبك وحلفاؤها وتخفيضات أخرى غير طوعية سببتها #العقوبات_الأميركية على #إيران و #فنزويلا .

وكان #برنت مرتفعا بواقع 63 سنتا عند 67.84 دولار للبرميل، مما يضعه غير بعيد عن أعلى مستوياته في 2019 عندما بلغ 68.69 دولار للبرميل في 21 مارس/آذار. وزاد الخام الأميركي 81 سنتا إلى 59.63 دولار للبرميل.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى #كومرتس_بنك "يبدو أن المخاوف حيال الطلب تراجعت بعض الشيء... بدلا من ذلك، يركز المتعاملون في السوق على وضع شح المعروض مجددا".

وتعززت الأسعار أيضا بتوقعات لمزيد من الانخفاض في #المخزونات_الأميركية مما يشير إلى أن التخفيضات التي تقودها أوبك تساعد على تفادي تراكم في فائض المعروض.

وتلقت #الأسعار مزيدا من الدعم بسبب انقطاع جديد للكهرباء في #فنزويلا وهو ثاني انقطاع يضرب عضو #أوبك هذا الشهر، مما يزيد المخاوف حيال صادراتها النفطية.