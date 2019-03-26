البحرين أول دولة 5G.. ولا قلق من تنصّت "هواوي"

أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد، إتمام بلاده كافة الاستعدادات لبدء تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G متوقعاً أن يبدأ التشغيل التجاري للخدمة في يونيو المقبل.

وأوضح الوزير البحريني في مقابلة مع "العربية" أن #البحرين بذلك ستصبح بين أولى دول العالم التي توفر الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس، مؤكداً أن التجارب التشغيلية ستجري بحلول منتصف أبريل المقبل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أن المشغلين التجاريين الشركات الثلاث " #بتلكو و #فيفا و #زين " سيبدأوون في تقديم الخدمات التجارية التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس، بمجرد توفر الأجهزة والتجهيزات التقنية المتصلة بها لدى المستهلكين المرتقب في شهر يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو سوق خدمات الجيل الخامس العالمي من 60 مليار دولار في 2020 إلى حوالي 125 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وأوضح وزير المواصلات والاتصالات البحريني أن "دور #الحكومة يتمثل في أن جميع الأمور التنظيمية تمت معالجتها وتخصيص الترددات والسماح للشركات المرخصة لإطلاق الخدمة، وفي الأسبوع الأول من أبريل المقبل سيجري تخصيص الترددات للشركات الثلاث".

وقال إن الجهات التنظمية في #البحرين متأكدة من أن "جميع الشركات عملت بجهد لتجربة التكنولوجيا واختيار الشريك في يونيو، متى ما توفرت الأجهزة المحمولة، وستتوفر الخدمة بشكل تجاري، ومن أكبر الشركات المقدمة لخدمات الجيل الخامس، هما أريكسون وهواوي وكلتا الشركتين ستوفران خدمات الجيل الخامس بالبحرين".

وبسؤاله حول التحذيرات الأميركية من التعامل مع هواوي وأزمة التنصت، قال إن "الشركات تعمل في جميع الأسواق العالمية، وأسواق الخليج والبحرين، وهي موجودة منذ سنوات وتعمل حسب مبادئنا ومواصفاتنا وليس لدينا أي تخوف من هذا الأمر".

واعتبر أن خدمات الجيل الخامس: "وجودها ضروري لنقل بيانات بسرعة أكبر ولتوفير كميات أكبر من البيانات، في ضوء الطلب التجاري من القطاع الخاص، ومع تطور التكنولوجيا مثل إنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها من الإبتكارات".

وأوضح أن الحكومة أيضا ستستفيد إلى جانب القطاع الخاص والأفراد، من استخدامات السرعة الهائلة للبيانات وسرعة معالجتها، مؤكدا أن هذا التطور سيساعد في ابتكار أنواع جديدة من الأنظمة للمواطنين، وسيساعدنا على تطوير قطاعات حيوية مثل النقل والقطاع المالي، ومختلف التطبيقات التي تعزز منظومة التنمية.