البرلمان البريطاني يأخذ زمام البريكست من الحكومة

مرر البرلمان البريطاني تعديلا يمنحه دورا أكبر في تحديد مسار #البريكست، في صفعة جديدة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي استبقت التصويت بتأكيد رفضها لهذا التعديل.

ويتيح التعديل الذي أقر بأغلبية 329 صوتا مقابل 302 للنواب أن ينظموا سلسلة من عمليات التصويت بشأن الخيارات الممكنة لخروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما فيها البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء ثان أو الخروج بدون اتفاق أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أصدرت #وزارة_البريكست بيانا أعلنت فيه أن هذا التعديل يخلق سابقة خطرة لا يمكن التكهن بنتائجها في المستقبل.

وبمجرد أن صوت البرلمان على هذا التعديل، أعلن 3 من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على طريقة إدارتها لملف البريكست.