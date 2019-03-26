المجلس التنفيذي لدبي يعتمد إطارا لتنظيم الرسوم الدراسية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطارا جديدا لتنظيم الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة على أن يبدأ العمل به بداية من العام الدراسي المقبل.

وقالت حكومة دبي إنها ستسمح بزيادة متواضعة في الرسوم الدراسية على أغلب الطلاب في السنة الدراسية 2019-2020. وأضافت أنها ستسمح بزيادة في الرسوم الدراسية لـ90% من الطلاب بحد أقصى 2.07% اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020.

وبحسب الإطار يتولى جهاز الرقابة المدرسية في دبي بموجبه تقييم جودة التعليم في كل مدرسة بحسب مؤشره، ويصنفها وفقا لذلك.

ولن يُسمح للمدارس التي تقل جودة التعليم بها وفقا لمؤشر الحكومة بزيادة رسومها.

وقالت الحكومة إن 10% فقط من الطلاب في دبي ستزيد رسومهم أكثر من 2.07%.