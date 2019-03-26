صندوق النقد: الحرب التجارية تشكل أكبر خطر على الاقتصاد

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي، مضيفا أن إرساء الاستقرار المالي ضروري للتعامل مع الصدمات على صعيد #الاقتصاد_الكلي في أوروبا.

وقال ليبتون خلال مؤتمر في لشبونة "بوضوح، هذا ليس شأن #أوروبا وحدها. والولايات المتحدة بحاجة إلى ترتيب بيتها ماليا كذلك. التوترات التجارية الأميركية-الصينية تشكل أكبر خطر للاستقرار العالمي".

وأثرت #الحرب_التجارية الدائرة، التي بدأت قبل حوالي ثمانية أشهر، على تدفق بضائع بمليارات الدولارات بين البلدين.