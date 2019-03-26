وزارة العمل السعودية تطلق 82 مبادرة لدعم القطاع الخاص

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في #السعودية أحمد بن سليمان الراجحي بأن الوزارة أطلقت 68 مبادرة للقطاع الخاص، وبعد زيارتهم للمنطقة الشرقية، جازان، القصيم، واليوم عرعر، وصلت إلى 82 مبادرة، ومن الـ 68 مبادرة الأساسية أطلقت الوزارة 50 مبادرة تعمل في الوقت الحالي بشكل فعال، وبدأ على أثرها القطاع الخاص يشعر ويحس في مزاياها.

وأضاف بأن الوزارة تطلق الشهر المقبل "منصة قوى"، وهذه المنصة للقطاع الخاص لا يحتاج أن يزور الوزارة، وكل ما يريد #القطاع_الخاص يتم عن طريق الخدمات الإلكترونية مدام هو محقق نسبة التوطين و #السعودة المطلوبة يحصل على تأشيراته بشكل سلس، وبنفس الوقت عملت الوزارة على عدة اتفاقيات توطين من إجمالي 420 ألف وظيفة تستهدفها الوزارة لعام 2019 م - 2020م، وتم توقيع 225 ألف وظيفة حتى الوقت الحالي والباقي خلال الأشهر المقبلة، وفقا لصحيفة "الرياض".

وقال الراجحي حيال ارتفاع نسبة #البطالة في الحدود الشمالية التي وصلت بقرابة نسبة 24 % حسب ما كشف عنه المنتدى الاقتصادي الأول في الحدود الشمالية مؤخراً، إن البطالة ليست هم وزارة عمل هي هم دولة، البطالة ليست موضوع وزارة عمل، وزارة العمل هي لا تخلق وظائف، ولكن نحن اليوم نقوم مع التشارك بالقطاع الخاص ودعمه للتوطين بحيث يتوسع، والرؤية هدفها أن يتوسع وينمو القطاع لخاص بحيث يكون هو الموظف الرئيسي للشبان والشابات، ومتفائلين بأن التوسع مقبل بشكل كبير مما سيكون له دور في الوظائف.