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البرلمان البريطاني يستعد للتصويت على بدائل لاتفاق بريكست

المصدر: لندن - أ ب
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يستعد النواب البريطانيون للتصويت على بدائل لمغادرة #الاتحاد_الأوروبي، في إطار سعيهم لإنهاء هذا المأزق بعد الهزيمة الساحقة للاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي.

من المقرر أن يناقش #مجلس_العموم_البريطاني عدة بدائل اليوم الأربعاء، وبعد ذلك سيطلب من النواب التصويت على جميع الخيارات التي قد يقبلونها.

ستنتقل الأفكار الأكثر حصولا على أصوات إلى تصويت ثان يوم الاثنين المقبل، على أمل العثور على خيار واحد يمكنه الفوز بالأغلبية.

يأتي النقاش بعد يومين من سيطرة النواب على جدول أعمال المجلس بعيدا عن الحكومة وسط مخاوف من عدم رغبة ماي في التوصل إلى حل وسط.

وقالت ماي إنها ستفكر في نتائج "الأصوات الإرشادية"، رغم أنها رفضت الالتزام بالنتيجة.

كلمات دالّة

#بريكست, #الاتحاد الأوروبي, #البرلمان البريطاني, #مجلس العموم البريطاني, #تصويت البرلمان البريطاني, #تيريزا ماي

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