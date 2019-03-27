هكذا تتضاعف قيمة حصة السعودية بشركة "أوبر"

تترقب الأسواق الطرح الأولي على أسهم #أوبر أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم بعد توسعها في الشرق الأوسط من خلال الاستحواذ على شركة كريم.

وبعد صفقة استحواذ أوبر على كريم بأكثر من 3 مليارات دولار، تتوجه الأنظار الآن إلى الطرح الأولي المرتقب لأكبر شركة نقل تشاركي في العالم التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار.

وفي حال صح تقييم أوبر هذا، فسيعني ذلك أن السعودية التي تمتلك حصة 14% من الشركة بحسب THE OBSERVER ستستفيد أيضا.

ويمتلك صندوق الثروة السعودي "صندوق الاستثمارات العامة" حصة مباشرة في أوبر تبلغ 5% استحوذ عليها عام 2016 مقابل 3.5 مليار دولار حينها كان تقييم أوبر 66 مليار دولار.

كما تمتلك السعودية حصة في #أوبر من خلال صندوق #رؤية_سوفت_بنك وهو أكبر مساهم في أوبر.

وسيبلغ تقييم حصة السعودية المقدرة بنحو 14% بحوالي 16.8 مليار دولار، أي ضعف ما كانت عليه عند الاستحواذ عليها.

وكتب الرئيس التنفيذي لأوبر في رسالة إلى موظفيه بعد صفقة كريم قال فيها إن "أخبار اليوم دليل على الأعمال المذهلة التي عمل فريقنا بجد لبنائها. إنه يوم عظيم بالنسبة للشرق الأوسط، وقطاع التكنولوجيا المزدهر في المنطقة".

يذكر أن الاستحواذ على شركة كريم لن يتم فعليًا قبل إدراج شركة أوبر في السوق الأميركية حيث تعتزم الشركة إنهاء جميع الإجراءات التنظيمية خلال الربع الأول من 2020.

لكن #أوبر لن تتفوق على الطرح الأولي القياسي لشركة #علي_بابا في 2014 الذي جمع 25 مليار دولار إلا إذا طرحت حصة 21% على الأقل رغم أن التوقعات هي لطرحها حصة 8% ما يترجم إلى جمعها نحو 10 مليارات دولار.