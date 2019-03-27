هكذا تسللت "الخيانة وأبو الهول" إلى نقاشات "بريكست"

حث رئيس #المجلس_الأوروبي دونالد #توسك الأربعاء أعضاء البرلمان الأوروبي على عدم "خيانة" البريطانيين الراغبين بالبقاء في #الاتحاد_الأوروبي برفض مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية في أواخر أيار/مايو، إذا تأجل بريكست عدة أسابيع.

وقال توسك في كلمة في ستراسبورغ أمام #البرلمان_الأوروبي المنعقد في جلسة عامة، "يجب أن نتوقع التأجيل لفترة طويلة إذا رغبت المملكة المتحدة في إعادة التفكير في استراتيجيتها بشأن #الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني بالطبع مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات".

وقال "سمعنا أصواتاً تقول إن الأمر سينطوي على ضرر أو إحراج بالنسبة لبعضكم واسمحوا لي أن أكون واضحاً هنا: مثل هذا التفكير غير مقبول".

وأضاف "لا يمكنكم خيانة الستة ملايين الذين وقعوا على عريضة إلغاء المادة 50 (التي تنظم خروج دولة من الاتحاد الأوروبي) والمليون الذين شاركوا في مسيرة من أجل الاستفتاء والغالبية الآخذة في الاتساع لمن يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي".

وسار مئات الآلاف السبت في لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال #دونالد_توسك إن البريطانيين المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ربما يشعرون أنهم غير ممثلين بشكل كاف في البرلمان البريطاني، لكن يجب أن يشعروا أنهم ممثلون من قبلكم في هذه الجمعية، لأنهم أوروبيون".

في ختام القمة الأوروبية الأسبوع الماضي، خيَّرت الدول السبع والعشرون رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بين إقرار الاتفاق مع بروكسل وتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 22 أيار/مايو، وإما في حال رفض الاتفاق، سيكون أمام لندن حتى 12 نيسان/أبريل لتقديم اتفاق بديل وطلب تأجيل آخر، وهو ما يعني إجراء الانتخابات الأوروبية في أواخر شهر أيار/مايو في بريطانيا. وفي ما عدا ذلك، سينفذ بريكست بدون اتفاق.

ويفترض أن يصوت النواب البريطانيون، الأربعاء، على سلسلة من البدائل لاتفاق بريكست الذي لا تزال تيريزا ماي تأمل أن تحصل على الموافقة عليه.

من جهته، قال رئيس #المفوضية_الأوروبية جان كلود يونكر متهكماً: "لو قارنت #بريطانيا بأبو الهول، لبدا لي أبو الهول أكثر وضوحاً"، رافضاً أمام البرلمان الإدلاء بأي تعليق آخر على بريكست، لأن "كل ما يجب أن يقال قد قيل"، حسب تعبيره.