البيت الأبيض: اتفاق تجاري قد يرفع بعض الرسوم عن بكين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن #الصين وتبقي البعض الآخر ساريا في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين.

وأدلى كودلو بتعليقاته للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي، بينما تتفاوض الصين و #الولايات_المتحدة على اتفاقية للتجارة لتخفيف ثمانية أشهر من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصل الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى #بكين اليوم الخميس لجولة جديدة من محادثات التجارة مع مسؤولين صينيين. وستعقب هذه المحادثات جولة جديدة في واشنطن الأسبوع القادم.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون أميركيون لرويترز يوم الأربعاء، إن الصين قدمت مقترحات بشأن عدد من القضايا تذهب إلى مدى أبعد مما عرضته في السابق، بما في ذلك النقل القسري للتكنولوجيا.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قد أفاد أنه يتطلع هو والممثل التجاري روبرت لايتهايزر إلى عقد "اجتماعات مثمرة" لدى وصولهما إلى بكين على رأس وفد لعقد #محادثات_تجارية مع الصين.

وأضاف منوتشين للصحافيين في فندق بالعاصمة الصينية "السفير لايتهايزر وأنا مسروران بالعودة إلى هنا في بكين ونتطلع لعقد اجتماعات مثمرة".