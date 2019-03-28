رويترز: مقترحات صينية غير مسبوقة لأميركا لحل النزاع التجاري

صرحت مصادر لرويترز، أن بكين قدمت "مقترحات غير مسبوقة" للولايات المتحدة بخصوص النقل القسري للتكنولوجيا، وذلك في إطار المباحثات التجارية القائمة بين البلدين حاليا.



وقالت المصادر إن المباحثات حققت تقدما قويا لكن تبقى الموضوعات التي لا تزال عالقة حاليا هي حماية الحقوق الفكرية ووضع إطار لضمان التزام الصين بتعهداتها.

وشملت المباحثات ستة موضوعات رئيسية هي نقل #التكنولوجيا ، وحماية الملكية الفكرية، بجانب الخدمات، وسعر العملة، والمنتجات الزراعية، والمعوقات غير الجمركية للتجارة.

من جهة أخرى، قال ترمب إن بعض #الرسوم_الجمركية التي تم فرضها ستبقى حتى بعد التوصل لاتفاق، وذلك لضمان التزام الصين بوعودها.