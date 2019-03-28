لاغارد: منطقة اليورو لن تخرج سالمة من "عاصفة اقتصادية"!

المصدر: باريس – أ ف ب

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين #لاغارد الخميس من أن دول منطقة اليورو ليست مرنة بما يكفي للصمود أمام أزمة اقتصادية جديدة رغم اعترافها بأن المنطقة باتت في وضع اقتصادي أفضل.

وقالت لاغارد أمام مؤتمر مصرفي في باريس إن اتحاد #دول_اليورو "ليس مرنا بما يكفي" للخروج سالما من "عواصف اقتصادية غير متوقعة".

واعترفت لاغارد بأن منطقة اليورو باتت الآن "أكثر مرونة عما كانت عليه قبل عقد حين حدثت #الأزمة_المالية_العالمية"، إلا أنها تابعت "لكنها ليست مرنة بما يكفي".

وأبلغت المشاركين في المؤتمر الذي نظمه المصرف المركزي الفرنسي أن "النظام المصرفي آمن، لكن ليس آمنا بما يكفي. الرفاه الاقتصادي أفضل بشكل عام، لكن مكاسب النمو لا يتم مشاركتها بما يكفي".

وتأتي تحذيرات لاغارد في وقت تتضاعف إشارات تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، خصوصا في #ألمانيا أكبر اقتصاد في القارة، وفرنسا ثاني اقتصاد.