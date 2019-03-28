منوتشين: أميركا تتطلع لاجتماعات تجارة مثمرة في الصين

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، إنه يتطلع هو والممثل التجاري روبرت لايتهايزر إلى عقد "اجتماعات مثمرة" لدى وصولهما إلى بكين على رأس وفد لعقد محادثات تجارية مع الصين.



وأضاف منوتشين للصحافيين في فندق بالعاصمة الصينية "السفير لايتهايزر وأنا مسروران بالعودة إلى هنا في بكين ونتطلع لعقد اجتماعات مثمرة".



وقال مسؤولون أميركيون لرويترز، أمس الأربعاء، إن #الصين طرحت مقترحات غير مسبوقة خلال محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا مثل النقل القسري للتكنولوجيا في الوقت الذي يعمل فيه الجانبان على تخطي العقبات المتبقية أمام إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التجارية.