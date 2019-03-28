موجودات "ساما" تهبط لـ1.844 تريليون ريال في فبراير

كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية " #ساما"، هبوط الموجودات إلى 1.844 تريليون في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 1.866 تريليون في شهر يناير الذي سبقه.

وكشفت بيانات #مؤسسة_النقد_العربي التي اطلعت عليها "العربية.نت"، تراجع الموجودات بنحو 22 مليار ريال مقارنة مع شهر يناير، فيما تراجعت بنحو 33 مليار ريال بنهاية فبراير 2019، مقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي والتي كانت عند 1.877 تريليون ريال.

وتراجع إجمالي #الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر فبراير الماضي إلى 3.726 تريليون ريال، مقابل 3.731 تريليون ريال، في نهاية يناير بتراجع طفيف 0.01%.

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 331.1 مليار ريال، مقابل 320.2 مليار ريال في شهر يناير بارتفاع 3.4%.