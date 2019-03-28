هبوط الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات أصدرتها المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة #اليورو انخفضت أكثر من المتوقع في مارس لأسباب أبرزها تراجع الثقة في قطاعي الصناعة والخدمات.



وقالت المفوضية في مسحها الشهري إن مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة تراجع إلى 105.5 نقطة في مارس، مقارنة مع 106.2 نقطة في فبراير، وهو ما يفوق التراجع المتوقع من اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم وكان إلى 105.9 نقطة.



وانخفض مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، والذي يساعد في توضيح المرحلة التي بلغتها دورة الأعمال، إلى 0.53 نقطة في مارس من 0.69 نقطة في فبراير. وتوقع الاقتصاديون تراجعا إلى 0.66 نقطة.



وانخفضت أيضا المعنويات في الصناعة والخدمات، وهما القطاعان الرئيسيان في اقتصاد المنطقة، أكثر من المتوقع مع تراجع معنويات قطاع الصناعة إلى -1.7 نقطة من -0.4 نقطة في فبراير بما يخالف التوقعات لانخفاض أقل إلى -0.8، في حين تراجعت ثقة قطاع الخدمات إلى 11.3 من 12.1، مقارنة مع توقعات لتراجع إلى 12.0 نقطة.



وأظهر المسح أن توقعات المستهلكين للأسعار في 12 شهرا قادمة تراجعت في مارس إلى 17 نقطة من 18 نقطة في فبراير، كما تراجعت توقعات سعر البيع من جانب الصناعات أنفسها إلى قراءة تبلغ 7.0 في مارس من 9.0 في فبراير ليستمر اتجاه التراجع السائد منذ بداية العام.