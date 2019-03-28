خبير دولي: محاولة السلطات التركية إنقاذ الليرة "يائسة"

قال كبير محللي الأسواق لدى Monex Europe رانكو بيريتش، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التدابير التي اتخذتها السلطات التركية تمنع انخفاض قيمة الليرة على المدى القصير فقط.

وأضاف أنه يبقى السؤال الآن حول ما إذا سيتم اتخاذ التدابير الصحيحة لاستعادة مصداقية المركزي وبالتالي إعادة الثقة بالليرة التركية.

"ما رأيناه في الأسبوع الماضي، هو محاولة يائسة من السلطات التركية لدعم #الليرة على المدى القصير، وذلك عبر تمويل شراء العملة المحلية من قبل المستثمرين المحليين والخارجيين، إلا أن إنقاذ الليرة التركية من خلال هذه التدابير قد يكون أمرا شبه مستحيل".

وأضاف "رأينا أيضا تعليق اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" لمدة أسبوع، وهي خطوة من شأنها تشديد السياسة المالية ودعم #الليرة_التركية على المدى القصير فقط. إلا أن الأثر السلبي لتعليق اتفاقيات إعادة الشراء هو فقدان الثقة بالليرة التركية. التدابير التي اتخذتها السلطات التركية تمنع انخفاض قيمة الليرة على المدى القصير فقط".

وقال "السؤال يبقى حول مدى مصداقية البنك #المركزي_التركي. نعلم أنه في عامي 2016-2017 كان من المفترض أن يقوم المركزي برفع الفائدة، إلا أنه لم يفعل، إذ رأينا مستويات التضخم خارج السيطرة. المركزي التركي قام برفع الفائدة الآن، ما يعني أن هناك إمكانية بإعادة توازن الاقتصاد".