انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية على غير المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على #إعانة_البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار الأوضاع القوية لسوق العمل، رغم تباطؤ وتيرة نمو الوظائف.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية هبطت بمقدار خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 211 ألفا في الأسبوع المنتهي في 23 مارس. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر خمسة آلاف طلب أقل عن التقديرات السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 225 ألفا في أحدث أسبوع.



وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3250 طلبا إلى 217 ألفا و250 الأسبوع الماضي.