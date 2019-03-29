صادرات إيران لأميركا تصل الصفر بفعل العقوبات

انخفض حجم #التبادل_التجاري الشهري بين إيران وأميركا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2000، حيث لم تتمكن إيران مع تشديد العقوبات من تصدير أي شيء للولايات المتحدة منذ بداية هذا العام.

ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء الأميركي، الذي صدر الخميس، وصلت صادرات #إيران إلى الولايات المتحدة إلى الصفر خلال شهر يناير 2019، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة إلى 4.5 مليون دولار.

وانخفضت #تجارة_إيران بشكل عام في أول شهرين من عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض صادرات النفط وانخفاض كبير في الواردات، بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.

كما لعبت #العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عقب الانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية في مايو 2018، دورا كبيرا في انخفاض معدلات التصدير والاستيراد في إيران.

وتفيد أرقام مكتب الإحصاء الأميركي أنه في المجموع صدرت الولايات المتحدة 440.5 مليون دولار إلى إيران، واستوردت منها 67.9 مليون دولار خلال عام 2018.

ومعظم صادرات إيران تشمل السجاد الفارسي والفواكه المجففة والفستق، بينما تستورد معظم المعدات الطبية والأدوية والمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن عقوبات على واردات السجاد الفارسي من إيران في يوليو 2018.

ويعزى انخفاض واردات إيران من معظم البلدان إلى الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ أكثر من عام، ما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها، ما يعني أن الإيرانيين لا يستطيعون شراء الكثير من الخارج بسبب ارتفاع أسعار شراء العملات الصعبة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر 2018، لكنها مددت الإعفاءات إلى ثماني دول صديقة لمواصلة شراء النفط من إيران بكميات محدودة.

لكن هذه الإعفاءات التي مُنحت بشكل مؤقت للصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا ستنتهي في 2 مايو المقبل.

كما لم تستورد إيطاليا واليونان وتايوان أي نفط إيراني رغم الإعفاءات الجزئية من العقوبات، ولذا انخفضت صادرات إيران من النفط الخام بمقدار النصف ووصلت إلى 1.1 مليون برميل في اليوم منذ مايو 2018.

وتظهر الإحصاءات الرسمية لمشتري النفط الإيراني تقلبات حادة للغاية في التجارة مع إيران، ليس فقط في الواردات لكن في بعض الأحيان حتى في الصادرات إلى إيران.