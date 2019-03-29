نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ مع غياب المحفزات المالية

تباطأ #الاقتصاد_الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر مما كان متوقعا، وهو ما يبقي النمو في 2018 دون المستوى الذي استهدفته إدارة ترمب والبالغ 3%.



وفي قراءتها الثالثة للنمو في الربع الرابع، قالت #وزارة_التجارة_الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 2.2%. وهذا الرقم منخفض عن القراءة البالغة 2.6% في التقديرات السابقة التي صدرت في فبراير.



ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت 3.4% في الربع الثالث.

وبلغ النمو للعام 2018 بكامله 2.9% متماشيا مع التقديرات السابقة، لكنه يبقى دون المستوى الذي استهدفه البيت الأبيض والبالغ 3% على الرغم من محفزات مالية كبيرة من بينها إعفاءات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار.



لكن النمو في العام الماضي هو الأقوى منذ 2015 وأعلى من النمو المسجل في 2017 البالغ 2.2%.