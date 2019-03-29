ترمب يهدد بغلق الحدود مع المكسيك أمام التجارة

هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بإغلاق الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل ما لم تمنع الجارة الجنوبية المهاجرين من الوصول إلى الحدود والقيام بعبورها.

وسئل ترمب عما إذا كان سيغلق الحدود مع المكسيك أمام كل التجارة، فقال للصحفيين "قد يكون أمام كل التجارة".

وأضاف قائلا "سنبقيها مغلقة لوقت طويل. أنا لا أناور. يجب على المكسيك أن توقفه" في إشارة إلى تدفق المهاجرين.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، قال ترمب إنه "إذا لم توقف #المكسيك فوراً كل الهجرة غير الشرعية القادمة إلى الولايات المتحدة (عبر) حدودنا الجنوبية، سوف أغلق الحدود، أو جزءا كبيرا من الحدود، الأسبوع المقبل".

وقال إن الولايات المتحدة تخسر أموالا للمكسيك، "خصوصا عندما تضيف تجارة المخدرات.. إلخ"، ومن ثم "سيكون إغلاق الحدود أمرا جيدا".

كما هاجم المكسيك، قائلا: "إنهم يستولون على أموالنا، ويتكلمون".

وأضاف قائلا للصحفيين في منتجع مارا لاجو بولاية #فلوريدا "هناك احتمال قوي جدا أنني سأغلق الحدود الأسبوع المقبل.. ذلك سيكون مقبولا بالنسبة لي".

وفي حملته الانتخابية عام 2016، هاجم ترمب المكسيك، بل حتى وصف المكسيكيين بالمغتصبين والمجرمين، فيما اعتبر على نطاق واسع بأنه هجوم عنصري.