الليرة التركية تنزف مجدداً قبل الانتخابات المحلية

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إن "اتجاها إيجابيا" لتحسن سعر صرف #الليرة بدأ لكن #العملة_التركية لم تصل بعد إلى "مستوى مثالي" بعد أن شهدت أسبوعا مضطربا قبيل انتخابات محلية.

وتراجعت الليرة إلى 5.6750 مقابل الدولار أثناء التعاملات الجمعة بعد أسبوع أعاد إلى الذاكرة أزمة العملة التي عصفت بالبلاد العام الماضي. وعقب تعليقات أردوغان ارتفعت الليرة 0.5 بالمئة إلى 5.5550 للدولار.

ولم يوضح أردوغان، الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية المملوكة للدولة، ما هو المستوى الذي يعتقد أنه "مثالي" لليرة بحسب "رويترز".

وضغطت حكومة الرئيس رجب طيب #أردوغان على البنوك التركية، الأربعاء، لمنعها من إقراض الليرة للمؤسسات المالية الأجنبية، في خطوة أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي بالعملة التركية لأكثر من 1000% بين ليلة وضحاها.

واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة التركية هذا الأسبوع، من بينها حجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.

وقالت بنوك أجنبية ومستثمرون أجانب يسعون للتداول في الليرة التركية إن #البنوك المحلية رفضت طلباتهم للحصول على الليرة.

وقالت تقارير إن حجب السيولة المتاحة من الليرة كان بتوصية من الحكومة لمنع هبوط العملة المحلية.

من جانبها ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نقلا عن أحد المحللين الماليين في لندن قوله إن البنوك التركية قالت إنها تلقت أوامر "بعدم إقراض ليرة واحدة للبنوك الأجنبية".