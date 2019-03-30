"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن حكومة المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي.

وقالت الوكالة بحسب "رويترز" إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحافظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين.

وأضافت "ستاندرد آند بورز" أن الحكومة #السعودية ستحاول خفض #الإنفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023.

وتتوقع الوكالة أن #الحكومة_السعودية ستسعى جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيدا عن #النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.

كما قالت الوكالة إنها "لا تتوقع أن أي تحديات للسياسة الخارجية السعودية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي".

وأكدت "ستاندرد آند بورز" أنها "لا تتوقع أن استحواذ أرامكو السعودية على حصة كبيرة في شركة #سابك للبتروكيماويات سيؤثر بشكل مباشر على الموقف المالي للحكومة السعودية".