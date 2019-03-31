السعودية.. تراجع طفيف للبطالة بالربع الرابع 2018

تراجع معدل البطالة لإجمالي #السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى 12.7% بالربع الرابع 2018، مقارنة مع 12.8% بالربع الثالث من نفس العام.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن معدل #بطالة السعوديين الذكور بلغ 6.6% بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 32.5% في الربع الرابع.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند 6% في الربع الرابع 2018.

كما أظهرت نتائج المسح أن معدل #المشاركة_الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018 بلغ 42% وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات 20.2%.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور 63% للربع الرابع 2018، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث)، وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلًا ومشتغلة.

تأتي هذه الأرقام وفقًا لنتائج #النشرة_الاحصائية المستندة إلى بيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات).

وقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع #السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018 حوالي 970.229 فردًا.



وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق #تنمية_الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

وقال الهيئة العامة للاحصاء السعودية، إن الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية في السعودية لا يخضعون إلى معايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل.

وبناءً على هذا الإيضاح تقول الهيئة إنه "ليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا" فقد يكون الشخص يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية).