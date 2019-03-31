الصين تؤجل فرض رسوم على بضائع أميركية.. لهذا السبب

قال مجلس الدولة الصيني إن #الصين ستواصل تعليق فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات وأجزاء السيارات الأميركية لما بعد الأول من أبريل 2019، وذلك في بادرة على حسن النوايا في أعقاب قرار أميركي بإرجاء زيادة في الرسوم على واردات صينية.

وفي ديسمبر كانون الأول، قالت الصين إنها ستعلق زيادة جديدة قدرها 25 في المئة على مركبات وأجزاء سيارات أميركية لثلاثة أشهر، في أعقاب هدنة في #حرب_تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مجلس الدولة إن هذا التحرك يهدف إلى "مواصلة خلق مناخ جديد للمفاوضات التجارية المستمرة بين الجانبين".

وأضافت الحكومة أنها ستعلن بشكل منفصل موعد انتهاء التعليق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إن #المحادثات_التجارية مع الصين تمضي قدما بشكل جيد، لكنه حذر من أنه لن يقبل أقل من "صفقة كبيرة" بعد ختام مفاوضات استمرت يومين في بكين بين مسؤولين تجاريين كبار من #الولايات_المتحدة والصين.