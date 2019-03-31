"أوبر" و"كريم" تبشران بعام واعد لصفقات الاندماج والاستحواذ

شهد قطاع الاندماجات والاستحواذات بداية قوية العام الحالي، بما في ذلك القطاع المصرفي الإماراتي، قطاع النقل التشاركي أو قطاع الطاقة السعودي.

قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت نموا ملحوظا العام الماضي بنسبة 69%، لتبلغ 26.76 مليار دولار، وذلك بحسب Mergermarket وهي شركة مختصة ببيانات الاندماج والاستحواذ.

ويعود النمو الكبير في هذه الصفقات إلى الإمارات، حيث تضاعفت قيمتها لتصل إلى 10.4 مليار دولار في 2018 ما يعادل 40% من الإجمالي.

ولعبت شركة أدنوك دورًا مهمًا في ذلك من خلال 7 تخارجات في قطاع الطاقة بقيمة 6.2 مليار دولار، أبرزها صفقات مع توتال الفرنسية وcespa الإسبانية.

أما صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت بين شركات المنطقة دون أطراف أجنبية فبلغت نحو 12.5 مليار دولار العام الماضي بنمو سنوي فاق الـ 40% رغم تراجع عدد الصفقات.

وجاءت الزيادة في النشاط المحلي مدفوعا بصفقتين كبيرتين في السعودية. أولا صفقة استحواذ بنك ساب على مصرف الأول بقيمة 4.7 مليار دولار، وهي ثاني أكبر صفقة في قطاع الخدمات المالية الإقليمي منذ عام 2001.

الصفقة الثانية كانت استحواذ سبكيم على الصحراء للبتروكيماويات بقيمة ملياري دولار.

أما الصفقات التي تضمنت أطرافا أجنبية، فبلغ مجموعها 77 صفقة بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار، ليشهد عام 2018 أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ لشركات المنطقة من الخارج وأعلى قيمة منذ الأزمة المالية العالمية.

أما هذا العام فبدأ بصفقات قوية منها اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال، ليأتي بعدها استحواذ أوبر على منافستها الإقليمية كريم مقابل 3 مليارات دولار. وبعدها بيوم واحد أكبر صفقات الاستحواذ والاندماج على الإطلاق في المنطقة بعد شراء أرامكو 70% من سابك بنحو 69 مليار دولار.