اقتصاد أنقرة في مهب الريح.. نشاط المصانع التركية ينكمش

أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط #المصانع_التركية انكمش في مارس/ آذار ولعام متصل بفعل تباطؤ في طلبيات التوريد المحلية وطلبيات التصدير.

وقالت لجنة من غرفة صناعة اسطنبول وآي.اتش.اس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع ارتفع إلى 47.2% في مارس آذار من 47.4% في فبراير شباط، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وأوضحت اللجنة أن الطلبيات الجديدة في قطاع إنتاج السلع بتركيا تراجعت نتيجة للتحديات على صعيد الطلب، بينما اقترب الإنتاج من نقطة الاستقرار، مضيفة أن الطلب الأجنبي تراجع وسط تقارير عن طلب أوروبي ضعيف.

وتراجعت #الليرة_التركية 1.2% مقابل الدولار في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد انتخابات محلية فقد فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة، وبدا أنه يقر بالهزيمة في اسطنبول كبرى المدن التركية.

وفي الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأميركية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة مع إغلاق الجمعة البالغ 5.5550.

وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم و #السندات_التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات.

وبعد تصويت الأحد، ينتظر المستثمرون من الرئيس التركي وصهره، وزير المالية #بيرات_البيرق ، أن يقدما تأكيدات، على نحو عاجل، بأنهما سيركزان على إصلاح الاقتصاد التركي على المدى الطويل، بدلاً من الحلول المؤقتة قصيرة الأجل التي يقدمانها لاستقطاب الناخبين.

وهذا يعني تعهداً بالعمل على ما يزيد عن مجرد، على حد وصف أحد المصرفيين، تدابير "على الطريقة السوفيتية" الأخيرة، والتي شملت السعي لخفض أسعار الفواكه والخضراوات، والضغط على بنوك الدولة لمزيد من الإقراض وبأسعار فائدة منخفضة.