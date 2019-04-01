الخليجيون ينفقون 11 مليار دولار على الخدمات التشاركية

تجاوز الإنفاق على منصات الخدمات التشاركية مثل #أوبر و #كريم و AirBNB، قيمة 10.7 مليار دولار في منطقة الخليج خلال العام 2017 بحسب بيانات شركة الاستشارات العالمية PWC.

وكان سكان #الإمارات الأكثر إنفاقاً على هذه المنصات بـ 5.6 مليار دولار، تليها #السعودية بنحو 4 مليارات دولار.

ويتزايد استخدام تطبيقات #الهاتف_المحمول في المنطقة لحجز سيارة أجرة أو الإقامة في غرفة ما أو حتى مشاركة سيدة أخرى في فستان سهرة لمصمم عالمي بلمسة على شاشة الهاتف.

وتعمل شركات كبرى نستعمل خدماتها يومياً مثل أوبر وكريم وAirBandB لحجز الغرف والسيارات على منصة #الاقتصاد_التشاركي الذي يقوم على مبدأ التكلفة المنخفضة والمنفعة المتبادلة.

ويخلق "الاقتصاد التشاركي" أسواقاً من أصول تملكها ولا تستخدمها مثل غرفة زائدة عن الحاجة في بيتك أو المقاعد الفارغة في سيارتك.

وقالت رابية ياسمين محلل أول في "يورومونيتور انترناشيونال": نرى توجهاً عالمياً نحو منصات الاقتصاد التشاركي لأن المستهلكين اليوم يفضلون التجارب الحية أكثر من تملك البضائع والسيارات والأصول. وفي المنطقة يستخدم جيل الألفية هذه المنصات بزخم أعلى من ذي قبل.

وأشارت إلى خدمات شركتي أوبر أو كريم، موضحة أن هناك توجها كبيرا نحو هذا النوع من المواصلات خاصة في الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية والمواصلات العامة مثل مصر وباكستان.

وقالت إننا نرى نمواً أكبر في أرباح قطاع الضيافة، ولكن قطاع المواصلات أقوى من حيث الطلب يمكن أن يكون هامش الأرباح أقل ولكن الطلب في ارتفاع في المنطقة. كما يمكن للاقتصاد التشاركي توفير الوظائف المرنة التي تشتد الحاجة إليها.

من جهته، قال ألكس بيجوني مؤسس شركة "YALLARENT" إن شركته تعمل مع AirBNB في إدارة العقارات المدرجة تحتها من حيث التسويق والتجهيز، وهنا في دبي أصبح هذا الأمر قانونياً ومنظما من قبل هيئة السياحة.

كما أن هناك رخصة لإدراج عقارك تكلف 1520 درهماً للعقار الواحد بحسب بيجوني، الذي أكد أن شركته تتضمن ضمن أسعار خدماتها رسوما حكومية بقيمة 10 دراهم على الغرفة الواحدة يومياً.

وقال إن عددا من زبائن الخليج وتحديداً من السعودية أولاً وأيضاً بريطانيا والهند في تزايد على تأجير العقارات في دبي عبر التطبيقات التشاركية.

وقدرت مجلة #فوربس مؤخراً قيمة شركة Airbnb بـ 38 مليار دولار نظراً لتأثيرها على صناعة الفنادق حيث يمكنك الاختيار من بين 4 ملايين مسكن أي ربع عدد الغرف الفندقية المتاحة في العالم.

مثال آخر، تقوم JustPark، وهي شركة تشارك في أماكن لوقوف السيارات، بخدمة مليوني سائق في أكثر من 20،000 موقع. خاصةً في شوارع المدن المزدحمة، ويمكن لأولئك الذين لديهم أماكن وقوف السيارات في هذه المناطق زيادة دخلهم فقط عن طريق تأجيرها للآخرين.

ويبدو أن رواد الأعمال في المنطقة تنبهوا إلى هذا النمط الذي يفضله جيل الألفية، فشركة Designer 24 هي منصة تقوم من خلالها السيدات اللاتي يمتلكن فساتين باهظة الثمن لمصممين مشهورين بتأجيرها لسيدات أخريات مقابل مبالغ أقل.