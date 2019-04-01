بعد ألمانيا.. إيطاليا تتجه نحو نسبة نمو صفر في 2019

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، الأحد، أن #إيطاليا تتجه نحو أن تكون نسبة النمو صفرا للعام 2019، إلا أنه أعلن أن هذا الأمر لن يدفعه إلى إدخال تعديل على الموازنة.

وقال الوزير الإيطالي، خلال منتدى اقتصادي في #فلورنسا : "نحن أمام تباطؤ عام للنمو في كل أوروبا وإيطاليا، وللعام 2019 نتجه نحو نسبة نمو تبلغ صفرا".

وتابع تريا "إن #ألمانيا في حالة جمود، وبالتالي فإن القسم الأكثر إنتاجية من إيطاليا في حالة جمود أيضا. وبما أن نسبة النمو في إيطاليا خلال السنوات الماضية كانت نقطة أقل مما هي عليه في الدول الأوروبية الأخرى فنحن نتجه بالتالي نحو صفر نمو".

وقال أيضا "لا أحد يطلب منا القيام بتصحيح في الموازنة، وأنا أرفض ذلك".

وكانت الحكومة الإيطالية ذات الاتجاهات الشعبوية تتوقع حتى الآن نسبة نمو 1% للعام الحالي.

وأعلنت أبرز منظمات أصحاب العمل في إيطاليا "كونفيندستريا" الأربعاء أن لا نمو لهذا العام، في حين أن النمو للعام المقبل 2020 لن يتجاوز 0،4%.

ودخلت إيطاليا في حالة ركود نهاية العام 2018 بسبب تباطؤ #الاقتصاد_الأوروبي ، والتوترات التجارية على المستوى العالمي، وأيضا بسبب بعض الترقب من قبل الشركات القلقة من سياسة الائتلاف الشعبوي الحاكم في روما منذ حزيران/يونيو الماضي.