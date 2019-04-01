مؤشر: تسارع انكماش نشاط مصانع منطقة اليورو في مارس

خلص مسح إلى أن المصانع في منطقة اليورو شهدت في مارس أسوأ مستوى أداء في ست سنوات تقريبا، وأن المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن أوقاتا عصيبة قادمة.



ونزل الرقم النهائي لمؤشر مديري مشتريات آي.إتش.إس ماركيت لقطاع التصنيع في مارس للشهر الثامن ليبلغ 47.5 من 49.3 في فبراير، بانخفاض طفيف عن تقدير مبدئي ومسجلا أقل قراءة منذ أبريل 2013.



وتراجع مؤشر يقيس التغير في الإنتاج، الذي يغذي مؤشرا مركبا لمديري المشتريات من المقرر أن تظهر نتائجه يوم الأربعاء ويعتبر مؤشراً جيداً على حالة الاقتصاد، إلى 47.2 من 49.4، وهو الأدنى منذ أبريل 2013، وذلك للشهر الثاني على التوالي الذي يأتي فيه دون مستوى الـ50% الفاصل بين النمو والانكماش.



وتأتي النتائج المخيبة للآمال بعد أن غير البنك المركزي الأوروبي توقعاته الشهر الماضي. وأخر البنك موعد زيادة لأسعار الفائدة إلى عام 2020 على الأقل، وقال إنه سيقدم للبنوك جولة جديدة من القروض الرخيصة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد.



وخلص مسح لرويترز الشهر الماضي إلى أن البنك #المركزي_الأوروبي فقد فرصته في زيادة #أسعار_الفائدة قبل موجة التباطؤ المقبلة.