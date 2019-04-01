مصر.. لأول مرة الدولة تطور 3 مناطق استثمارية

قال محسن عادل رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار، اليوم الاثنين، إن #مصر ستطرح أربع مناطق حرة جديدة خلال أيام وذلك للمرة الأولى منذ 2004، إضافة إلى إنشاء ثلاث مناطق استثمارية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتولى فيه الدولة إنشاء #المناطق_الاستثمارية بدلا من تكليف مطور رئيسي بذلك.

وأوضح عادل خلال مؤتمر اقتصادي أن المناطق الحرة الجديدة ستكون في #نويبع و #أسوان و #كفر_الشيخ و #الجيزة والمناطق الاستثمارية في #ميت_غمر والصف وبنها.

وتختلف التعاملات الخاصة بحركة البضائع عبر المنطقة الحرة جمركيا ونقديا عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد.

أما المناطق الاستثمارية فإنها تستهدف إقامة تجمعات متكاملة في شتى المجالات مع قيام مستثمر رئيسي بتحمل عبء إنشاء البنية الأساسية وتوفير الخدمات داخل المنطقة، وفقا لموقع #الهيئة_العامة_للاستثمار والمناطق الحرة على الإنترنت.

يوجد في مصر حاليا 13 منطقة استثمارية قائمة إلى جانب 9 مناطق حرة عامة.