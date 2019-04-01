مصر.. هبوط صافي الاستثمار الأجنبي 36% لـ2.8 مليار دولار

أظهرت بيانات من البنك #المركزي_المصري، اليوم الاثنين، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 36% إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019.

وكان صافي #الاستثمار_الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقا لبيانات المركزي.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وكانت مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2018-2019 من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.

ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب إلى #أدوات_الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، وذلك رغم تحرير #سعر_صرف_الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.