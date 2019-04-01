هبوط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 26%

كشفت بيانات صادرة عن #المركزي_المصري هبوط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 26% إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وذلك رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.



وبلغ صافي #الاستثمار_الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقاً لبيانات المركزي.



وتبدأ السنة المالية في #مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو.



وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في أغسطس الماضي إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.



وكشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 3.54 مليار قبل عام.



وقال هشام الشبيني، رئيس قطاع البحوث في مباشر تداول "قد نرى تحسناً في أرقام النصف الثاني من 2018 -2019 بعد تحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي".



وتتسارع وتيرة صادرات مصر من #الغاز_المسال منذ أكتوبر، مع تحميل خمس ناقلات في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013.



وتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 19.251 مليار دولار في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 18.747 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة رغم تحسن الصادرات إلى 14.273 مليار دولار من 12.055 مليار قبل عام.



ورغم الزيادة فإن الصادرات لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.



وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.045 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 12.923 مليار قبل عام.



وعلى النقيض من الأرقام السلبية للميزان التجاري وميزان حساب المعاملات الجارية وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من السنة المالية، فقد ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 3% منذ بداية 2019.



وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك المصرية 17.38 جنيه والشراء عند 17.28 جنيه بحلول الساعة 1211 بتوقيت غرينتش.



وزادت إيرادات قناة السويس إلى 2.928 مليار دولار من 2.768 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018.



وتضمن البيان إيرادات السياحة تحت بند "الفائض في ميزان السفر" وبلغت 5.4 مليار دولار، ارتفاعا من 3.8 مليار دولار قبل عام.