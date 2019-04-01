"المالية": مصر تتوقع عجزاً بـ445 مليار جنيه في موازنتها

ذكرت وزارة #المالية_المصرية في تقرير اليوم الأحد، أن الحكومة تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

وتتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4% في ميزانية 2018-2019.

وزادت النفقات 12% من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.

ووفقا للتقرير، فإن #موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية المصرية قد قالت إن سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019 / 2020 يبلغ نحو 17.46 جنيه للدولار وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك #المركزي_المصري للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس الجاري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي ، قد أعلن الأول من أمس رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

وأعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

كما تضمن الإعلان منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7% و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً.

وشمل الإعلان منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيهاً "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور".