تعرف على أهم 100 شركة عربية ناشئة لعام 2019

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية (EDB) أكثر 100 شركة عربية ناشئة لعام 2019. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة دمج #رواد_الأعمال الواعدين في العالم العربي في حوار وطني وإقليمي حول التحديات الملحة.

وسيشارك رواد الأعمال المختارون في البرنامج الرسمي لاجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي المقبل حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يمكنهم التواصل مع قادة من عالم الأعمال والسياسة والصناعة لمناقشة مستقبل صناعاتهم وإمكانية الوصول إلى الاستفادة القصوى في المجتمعات.

وقال ميرك دوشيك، نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: "يحتاج العالم العربي إلى قطاعه الخاص لمعالجة مشاكل تتمثل في بطالة الشباب، والفجوة الحالية في المهارات فيما يخص #الثورة_الصناعية_الرابعة، وإشراك النساء في القوى العاملة."

وأضاف: "إن الشركات الناشئة، ورواد الأعمال الذين ينشئونها، هم أعضاء أساسيون في الحوار الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص بشأن هذه القضايا، وبشأن خلق فرص جديدة تتماشى مع تلك المتطلبات في المجتمع".

ومن الشركات الناشئة المختارة نذكر : واحد، الإمارات العربية المتحدة، أول منصة استثمارية حلال في العالم. MonoJo الأردن ، شركة للتكنولوجيا الحيوية تستخدم حليب الإبل لتطوير ال مضادات الحيوية. Proximie، لبنان، شركة تخدم الجراحين، وتستخدم الواقع المعزز للمساهمة عن بعد في الإجراءات السريرية .معاليم، البحرين، منصة تجمع عشاق كرة القدم، وتسمح لهم بالتلاقي وحجز الملاعب. عكاسة، عُمان شركة إنتاج تساهم في تشكيل المشهد الثقافي للسلطنة. واط ناو، تونس، مؤسسة تساعدالعملاء على خفض تكاليف الطاقة. كودد، الكويت، أول شركة تتخصص في ورش تدريب مكثفة لتعليم أساسيات لغة البرمجة في العالم العربي. Clean City M3kod، المغرب، تطبيق للمشاركة المدنية. FalconViz، السعودية ، شركة متخصصة في رسم الخرائط، وتحديد مواقع التراث الثقافي من خلال طائرات بدون طيار "درون".

وتعود بعض كبرى الشركات إلى المبادرة بعد أن كانت قد شاركت في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017 ، منها: Elves، مصر، خدمة كونسيرج تعتمد على #الذكاء_الاصطناعي. داراتي، سوريا، مجموعة أدوات لتعليم الإلكترونيات للأطفال. Careem، الإمارات العربية المتحدة، أول شركة أحادية القرن في العالم العربي وقد بيعت مؤخراً لشركة "أوبر" بـ3.1 مليار دولار.