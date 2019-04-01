قبل بريكست.. ارتفاع هائل بمخزونات مصانع بريطانيا

ارتفعت مخزوناتُ المصانع في #بريطاينا بمعدلٍ هائل في فبراير، استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ما دفع نمو قطاع الصناعة بشكلٍ غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا.

وسجل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي أو ما يعرف بالـ PMI الشهر الماضي 55 نقطة، مرتفعا من 52 نقطة في فبراير، ومتجاوزا بذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 51 نقطة.

ورفض النواب البريطانيون، الجمعة الماضية، للمرة الثالثة اتفاق #بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل "بدون اتفاق" أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة.

ورفض النواب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي العام الفائت بـ344 صوتا مقابل 286 صوتا في جلسة طارئة في مجلس العموم.

من جهته، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة أوروبية استثنائية في 10 نيسان/أبريل بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق بريكست.

وأضاف توسك على "تويتر": "على ضوء رفض اتفاق الانسحاب في مجلس العموم البريطاني قررت الدعوة لاجتماع للمجلس الأوروبي في العاشر من أبريل/نيسان" لبحث الأمر.