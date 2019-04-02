منظمة التجارة تتوقعُ تباطؤَ النمو التجاري عالمياً

توقعت منظمة التجارة العالمية أن يتراجعَ مستوى النمو التجاري العالمي العام الحالي، إلى 2.6% مقارنةً مع 3% العام الماضي، على خلفية التوترات وضبابية الوضع الاقتصادي.

وأعربت المنظمة عن قلقِها بشأن التهديدات الممنهجة التي قد تواصلُ تعطيلَ #الاقتصاد_العالمي وتحديدا الرسوم الانتقامية المتبادلة بين #الولايات_المتحدة والصين.

وبينما وردت مؤشرات على إمكانيةِ نجاح المحادثات الجارية بين #واشنطن و #بكين في وقفِ معركة الرسوم، إلا أن الإطارَ الزمني بشأن احتمالِ التوصل إلى اتفاق لا يزال غير واضح.

وأضافت المنظمة في سياقٍ متصل، أن احتماليةَ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق يُعتبرُ أيضا من العوامل السلبية المؤثرة على التجارة الدولية هذا العام.