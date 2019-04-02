نواب بريطانيا يصوتون ضد كل المقترحات البديلة لبريكست

رفض نواب مجلس العموم البريطاني جميع الخيارات البديلة لاتفاق "بريكست" الذي وقعته رئيسة الحكومة تيريزا ماي مع زعماء الاتحاد الأوروبي أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب رئيس مجلس العموم جون بيركو فإن الخيارات التي طرحت للتصويت هي إقامة اتحاد جمركي دائم، وإجراء استفتاء ثانٍ، وإلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، حذّر مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوروبي غي فرهوفتشاد، الثلاثاء، من أن فشل النواب البريطانيين في التوصّل إلى بديل لاتفاق بريكست يعني أنه بات شبه مؤكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال فرهوفتشاد إن "مجلس العموم صوّت مجددا ضد كل الخيارات. لقد بات بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) شبه مؤكد"، مضيفا أن "لدى المملكة المتحدة فرصة أخيرة الأربعاء لكسر الجمود أو مواجهة الأسوأ".

وكان النواب رفضوا الجمعة الماضي اتفاق بريكست للمرة الثالثة، ما فتح الأبواب أمام احتمالات صعبة، أبرزها مغادرة بريطانيا للاتحاد دون اتفاق.