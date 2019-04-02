"حساب المواطن" يعلن موعد صرف الدفعة الـ 17

أعلن "حساب المواطن" الذي يقوم بتعويض المواطن السعودي عن آثار الاصلاحات الاقتصادية، بمبالغ نقدية مباشرة، عن موعد صرف الدفعة المقبلة للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط بعد 8 أيام.

وبحسب "تغريدة" على حساب المواطن في تويتر إنه تبقى "8 أيام على إيداع الدفعة السابعة عشرة من برنامج حساب المواطن".

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني كشف أمس عن الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأول من عام 2019، والذي تخطى حاجز الـمليون طلب واستفسار على جميع المنصات شاملةً خدمة "صوتك مسموع"، والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وأوضح المتحدث للبرنامج بأن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 434 ألف اتصال في الربع الأول من عام 2019م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 58 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 89 ألف اعتراض منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري.

وبلغ عدد المستندات المتحقق منها، والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 129 ألف مستند؛ بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من تسعة آلاف طلب من خلال خدمة "صوتك مسموع"، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.