حكومة مصر تستهدف صادرات بـ55 مليار دولار في 5 سنوات

تستهدف #الحكومة_المصرية الوصول بقيمة صادراتها إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من حوالي 25 مليار حاليا.

وخصصت الحكومة 347 مليون دولار لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية المقبلة 2019-2020.

وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إن #صندوق_تنمية_الصادرات وافق على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بتخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية و30% لتسويات مع وزارة المالية. ومثلها دعما غير مادي في صورة خدمات دعم فني وتكنولوجي.

وأضاف نصار، أن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز #الميزان_التجاري .