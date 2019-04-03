غصن: أتعهد بقول الحقيقة.. وانتظروني في 11 أبريل!

كشف الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس #غصن ، الذي يواجه اتهامات بسوء السلوك المالي في اليابان، عن مؤتمر صحافي سيعقد في الحادي عشر من أبريل/نيسان الجاري.

وغرد غصن اليوم الأربعاء على حسابه على تويتر: تم التحقق منه، قائلا: "أنا مستعد لأقول الحقيقة حول ما يجري".

وكان غصن قد اعتقل في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، واتهم بخرق الثقة وتزوير تقارير مالية في تقدير دخله. وأكد حينها أنه بريء من هذه التهم.

والتزم غصن الصمت منذ إطلاق سراحه بكفالة الشهر الماضي بعد قرابة أربعة أشهر في الحجز.

وقال جونيشيرو هيروناكا، محامي غصن، للصحافيين يوم أمس الثلاثاء، إنه قدم التماسا للمحكمة في #طوكيو بالسماح له بالمحاكمة بشكل منفصل عن شركة نيسان موتورز، المدعى عليها في القضية.

وقاد غصن شركة #نيسان موتورز على مدار عقدين من الزمن، وحاز على جوائز عالمية وأخرجها من حافة الإفلاس.