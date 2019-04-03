ما سبب الارتفاع "المفاجئ" بمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو؟

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة في #منطقة_اليورو ، التي تعتبر مؤشرا على الطلب المحلي، أكثر من المتوقع في فبراير شباط، بقيادة قفزة في مبيعات المنتجات غير الغذائية.



وقال مكتب إحصاءات #الاتحاد_الأوروبي يورستات إن #مبيعات_التجزئة في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو زادت 0.4% عن الشهر السابق، في حين ارتفعت 2.8% على أساس سنوي.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.2% وارتفاعا سنويا نسبته 2.3%.



وأفاد #يوروستات أن مبيعات الملابس والأحذية تعافت من انخفاض نسبته 0.6% في يناير كانون الثاني لترتفع 1.9% في فبراير شباط عن الشهر السابق و2% عن مستواها قبل عام.



وعلى أساس سنوي، سجلت المبيعات عبر الإنترنت أكبر زيادة، إذ ارتفعت 8.8% في فبراير شباط، بعدما زادت 6.8% في يناير كانون الثاني.