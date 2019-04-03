واشنطن: الصين أقرت بمشاكل سرقة الملكية الفكرية

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن محادثات التجارة بين #الولايات_المتحدة و #الصين تسير قدما، بينما يستعد مفاوضو البلدين لجولة جديدة من المحادثات في واشنطن.

وأبلغ كودلو الصحافيين أن مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم حققت تقدما جيدا في الجولة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى اتفاق للتجارة مع الصين ونأمل بأن نصبح أكثر قربا هذا الأسبوع.

وذكر أن وفدا صينيا في زيارة لواشنطن تستمر 3 أيام لإجراء المزيد من محادثات التجارة، وقد يبقى لفترة أطول.

وقال المستشار الاقنتصادي للبيت الأبيض، إن "الصين اعترفت بمشاكل في سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية للمرة الأولى في محادثات التجارة بعد أن كانت تنفي ذلك".