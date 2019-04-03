وفد سعودي رفيع المستوى في العراق.. ما خلفيات الزيارة؟

قالت مصادر حكومية إن وفداً سعودياً كبيراً يزور #العراق يضم وزراء ويرأسه وزير التجارة والاستثمار #ماجد_القصبي .

ويتألف الوفد السعودي من 100 شخصية بينهم 9 وزراء، لبحث تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي.

وتأتي زيارة الوفد لاستئناف أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي في العاصمة العراقية بغداد وتفعيل دور #السعودية في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق والتعاون في مختلف المجالات.

الزيارة كان قد كشف عنها #الرئيس_العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي أعلن أنه سيزور السعودية خلال أسبوعين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.