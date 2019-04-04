أركاد: لا أثر لعقوبات أميركا على خط لنقل الغاز الروسي

أوضح عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة #أركاد للهندسة والإنشاء، هاني العبدالهادي، إن اتحاد الشركات، الذي فاز بعقد لبناء #خط_أنابيب سينقل الغاز الطبيعي الروسي عبر بلغاريا، هو بقيادة شركة سعودية هي أركاد للهندسة وشركة " ABB" السويسرية.

وقال إن المشروع هو عبارة عن إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي من خلال خط #غاز يمر عبر بلغاريا لربط حدودها الجنوبية مع #تركيا بحدودها الغربية مع صربيا.

ولفت إلى أن طول الخط يزيد عن 470 كيلومترا بأقطار كبيرة تتراوح ما بين 48 لـ56 إنشا (بوصة).

وقدم اتحاد الشركات عرضين الأول لانتهاء المشروع بحلول نهاية 2020 مقابل 1.1 مليار يورو، والثاني الانتهاء في غضون 8 أشهر مقابل 1.3 مليار يورو.

وذكرت #الحكومة_البلغارية أن اتحاد الشركات الذي وقع عليه الاختيار، قدّم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية بما يتفق مع معايير ترسية العقود.

ونوه العبدالهادي بأن هذا النوع من المشاريع يأتي تماشيا مع خطة الشركة بالتوسع دوليا وأهداف #رؤية_المملكة 2030.

وقال إنه سيتم تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات من " مكاتنبا بالخبر في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وفتح المجال لكافة المصنعين والموردين السعوديين بما فيهم موردو الأنابيب والمعدات الأخرى بالمشاركة في هذا المشروع".

وأكد أنه: "لا أثر للعقوبات الأميركية على الشركات المتعاملة بمشاريع النفط والغاز مع روسيا"، مشددا على أن هذا المشروع هو مشروع أوروبي ومملوك بالكامل للحكومة البلغارية ومتطابق مع الاشتراطات وأنظمة الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية".