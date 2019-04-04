الصين تتخطى حالة الإنكار وتقر بالاتهامات الأميركية!

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، الأربعاء، إن محادثات التجارة بين #الولايات_المتحدة والصين حققت "تقدما جيدا" الأسبوع الماضي في بكين، وإن الجانبين يهدفان إلى جبر الخلافات أثناء محادثات قد تستمر لأكثر من 3 أيام هذا الأسبوع.



وأضاف كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في ندوة نظمتها صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، أن #الصين اعترفت للمرة الأولى أثناء المحادثات بمشاكل أثارتها للولايات المتحدة لسنوات.



واستؤنفت المفاوضات في واشنطن الأربعاء بعد اجتماعات الأسبوع الماضي في بكين. ويرأس وفد الولايات المتحدة الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.



وقال كودلو إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي وفريقه سيبقون في واشنطن ثلاثة أيام وربما لفترة أطول.



وأضاف قائلا "نحن نتناول قضايا لم نتناولها مطلقا من قبل بما في ذلك آلية للتنفيذ"، معددا اتهامات أميركية بأن بكين تنخرط في سرقة للملكية الفكرية ونقل قسري للتكنولوجيا من شركات أميركية لها مشاريع في الصين وقرصنة إلكترونية وحواجز جمركية وغير جمركية في تجارة السلع.



وقال كودلو "نحن نحقق تقدما في كل هذه القضايا، لكننا لم نصل بعد (إلى اتفاق)... نأمل بأن نصبح أكثر قربا هذا الأسبوع".



وأشار كودلو إلى أهمية أن الصين أصبحت الآن تعترف بوجود مثل هذه الممارسات.



وقال "الصينيون اعترفوا بهذه المشاكل للمرة الأولى. هم كانوا في حالة إنكار".



وتشكل تلك القضايا الهيكلية إلى جانب الطريقة التي سيجري بها تنفيذ اتفاق محتمل، نقاطا شائكة استمرت على مدار أشهر من المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على منتجات قيمتها مئات المليارات من الدولارات في التجارة الثنائية منذ يوليو تموز 2018.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إنه يريد "اتفاقا عظيما" مع الصين ولمح إلى أن الرسوم الجمركية قد تبقى سارية لبعض الوقت.



من جهته، أبلغ كودلو أن الاتهامات الأميركية بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز لم تطرح للنقاش بشكل عام أثناء محادثات التجارة.



ومن ناحية أخرى، قال كودلو إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن #الرسوم_الجمركية على واردات السيارات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة.