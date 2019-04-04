طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى خلال أكثر من 49 عاما، مما يشير إلى استمرار الأوضاع القوية لسوق العمل رغم #تباطؤ_النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على #إعانة_البطالة الحكومية هبطت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 202 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 30 مارس، وهو أدنى مستوى منذ مطلع ديسمبر 1969.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر زيادة بمقدار ألف طلب عن التقديرات السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 216 ألفا في الأسبوع الماضي.

وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار أربعة آلاف طلب إلى 213 ألفا و500 في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر 2018.